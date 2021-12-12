Son dakika gündem: 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen

2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderasında görsel şölen

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini kaplayan sis bulutu seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Tatvan ilçesinde önceki gün etkili olan kısa süreli kar yağışı yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Bu gün ise ilçe merkezinde güneşli hava etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sis bulutu etkili oldu. Öğle saatlerinde şehrin üzerine çöken sis bulutu şehri tamamen kaplarken, yüksek kesimlerde ise seyrine doyumsuz bir manzara ziyafeti sundu. Etkili olan sis bulutu Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki dünya'nın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini tamamen kaplayıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Nemrut Kalderasında göl üzerine çöken bulutlar kalderanın doğal güzelliğine ayrı bir güzellik katarken, Van Gölü üzerine çöken bulutlar ise adeta gölün güzelliğine güzellik kattı. Nemrut zirvesinden bakıldığında Süphan Dağı ise ayrı bir güzellik sundu.

Öte yandan; kendine hayran bırakan manzarasıyla adeta bir görsel şölen sunan sis bulutunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise soluğu zirvede aldı.