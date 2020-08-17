Son dakika gündem: 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı - Sertifika takdimi Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'nda AKUT, İHH ve Jandarma (JAK) teşkilatlarına arama...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'nda AKUT, İHH ve Jandarma (JAK) teşkilatlarına arama kurtarma akreditasyon belgelerini ve emniyet arama-kurtarma ekiplerine eğitim sertifikalarını verdi. Kaynak: AA