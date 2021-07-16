Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu
Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü Tarihi Yivli Cami'de sela okunması ANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.
15 Temmuz'un 5. yıl dönümü
Tarihi Yivli Cami'de sela okunması ANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu. Antalya'da Tarihi Yivli Cami'de sela okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden