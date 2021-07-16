Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu

Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü Tarihi Yivli Cami'de sela okunması ANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.