Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu
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Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü Tarihi Yivli Cami'de sela okunması ANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

15 Temmuz'un 5. yıl dönümü

Tarihi Yivli Cami'de sela okunması ANTALYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu. Antalya'da Tarihi Yivli Cami'de sela okundu.

Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu
Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu
Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu
Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
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Son dakika gündem: 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Tarihi Yivli Cami'nde sela okundu - Haberler
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