15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın, yoldan geçen TOMA'nın müdahalesiyle söndürülürken trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na seyir halinde olan 34 CRB 794 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aynı istikamette seyir halinde olan polis ekipleri yangına, TOMA ile müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken güzergahta trafik bir süre aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı