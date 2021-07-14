Son dakika gündem: 15 Temmuz'da tankın altında kalarak şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun ailesi hüzünlü ama gururlu
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Son dakika gündem: 15 Temmuz'da tankın altında kalarak şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun ailesi hüzünlü ama gururlu

Son dakika gündem: 15 Temmuz'da tankın altında kalarak şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun ailesi hüzünlü ama gururlu
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdüğü sırada şehit edilen Muhammet Ali Aksu'nun ailesi, hüzün ve gururu bir arada yaşıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdüğü sırada şehit edilen Muhammet Ali Aksu'nun ailesi, hüzün ve gururu bir arada yaşıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 15 Temmuz şehidi Muhammet Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini televizyondan gördüklerini söyledi.

Darbe girişimi gecesi oğlunun darbecilere karşı koymak için evinden çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na geleceğini öğrenince o yöne doğru ilerlediğini anlatan Aksu, bu sırada durdurmak için önüne geçtikleri tankın ezmesi sonucu oğlunun şehit olduğunu anlattı.

İstanbul'daki olayları Alaçam'daki evlerinde televizyonda gördüklerini anlatan 9 çocuk annesi Aksu, şunları kaydetti:

"Zor oldu. Şehit verdik, ocaksız kaldık. Çocukları yetim kaldı. Geride kalanlara Allah sağlık versin. Rabb'im hükümetimize güç kuvvet versin. 5 oğlum daha var. Vatan için onları da yollarım. Bize devlet olmayınca, huzur olmayınca, sağlık olmayınca başka bir şey lazım değil. Allah mekanlarını cennet eylesin. İki çocuğu var. Yaşı gençti. 37 yaşında şehit oldu. 'Cübbeli, sakallı' diye şehit etmişler benim oğlumu. O da çok zoruma gitti. Hepsinin terbiyesini Cenab-ı Allah versin. Devletimiz de onlara iyi ceza vermeden bırakmasın."

Ablası Faziye Kurnaz ise kardeşinin kendisini vatan ve bayrak için feda ettiğini vurgulayarak, "Rabb'im tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin." dedi.

-"Hangi örgüt olursa olsun. Hepsini el birliği ile yok edeceğiz"

Şehidin ağabeyi İsa Aksu da milletin sağduyulu, güçlü olduğu sürece hiçbir örgütün devleti yıkamayacağını dile getirerek, "Allah'ımıza şükürler olsun. Onlara dar getireceğiz Türkiye'yi. Hangi örgüt olursa olsun, hepsini el birliği ile yok edeceğiz. Biz kimseye bir karış toprağı yedirmeyeceğiz. Hiçbir devletin gücüne teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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Son dakika gündem: 15 Temmuz'da tankın altında kalarak şehit olan Muhammet Ali Aksu'nun ailesi hüzünlü ama gururlu - Haberler
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