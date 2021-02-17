Son dakika gündem: 10 YAŞINDAKİ MUHAMMED'İN BAYRAK SEVGİSİ KAMERADA

BAŞAKŞEHİR'de bir çocuk tek başına karda oynadığı sırada, kardan adamın üzerinde asılı Türk bayrağının yarıya indiğini rüzgarda dolandığını görüp düzeltti. Rüzgarda tekrar bozulan bayrağı 3 defa düzelterek oyununa devam eden çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de öğlen saatlerinde bir vakıf temsilciliğinin güvenlik kameralarına 10 yaşındaki bir çocuğun bayrak sevgisi yansıdı. Sabah saatlerinde babasının iş yerine gelen Muhammed Emin Akan, bir süre sonra dışarı çıkarak tek başına karda oynamaya başladı. TÜGVA Başakşehir İlçe Temsilciliği'nde görevli çalışanların yaptığı kardan adamdaki Türk bayrağının dolandığını, yarıya indiğini fark eden Muhammed Emin, koşarak kardan adamın yanına giderek bayrağı düzeltti. Ayrılmasından hemen sonra bayrağın rüzgarda yeniden dolandığını fark eden Muhammed geri dönerek bayrağı tekrar düzeltti ve oyununa devam etti. Aradan geçen yaklaşık 5 dakikalık süre sonunda yeniden kardan adamın yanına gelen Muhammed Emin, bayrağı üçüncü defa düzeltip karda oynamaya devam etti. Yaşanan tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü sonrası konuşan babası Ömer Akan gururlandığını ifade ederek "Beni gerçekten çok gururlandırdı çünkü bu zamanda böyle dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan çocukları yetiştirmek kolay değil. Allah böyle kimselerin sayısını artırsın" dedi. Oyununa ara vererek bayrağı üç defa düzelten Muhammed de "Bayrak bozulmuştu, yanına gittim bozuk görünce düzelttim. Bir iki kez düzelttim." dedi.Kardan adamı yapanlardan biri olan ve olayı kamerada fark eden Cemil Ilıca, "Dün sabah saatlerinde TÜGVA'nın önüne yakışacak bir şekilde Türk bayraklı kardan adamı yapalım, dedik. Hem de 13 şehidimiz vardı, bayrakla birlikte bilinçlendirelim dedik insanları. Kardan adamı yaptıktan sonra tipi olduğundan dolayı bayrak yarıya düşmüştü. Genç bir kardeşimiz sabah burada oynarken gelip düzeltti, selamını da verdi. Kamera sistemimizden fark ettik bu durumu." dedi.

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı