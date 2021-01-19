Son dakika gündem:

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19.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:49
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Gelen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 96 milyon 51 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 96 milyon 51 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 50 bin 543 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 96 milyon 51 bin 223'e çıkarken, virüs saptanan 68 milyon 717 bin 376 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 626 bin 441 kişide Kovid-19 tespit edildi, 408 bin 623 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 582 bin 647), Brezilya (8 milyon 512 bin 238), Rusya (3 milyon 612 bin 800), İngiltere (3 milyon 433 bin 494) Fransa (2 milyon 914 bin 725), Türkiye (2 milyon 392 bin 963), İtalya (2 milyon 390 bin 101), İspanya (2 milyon 336 bin 451), Almanya (2 milyon 59 bin 314), Kolombiya (1 milyon 923 bin 132), Arjantin (1 milyon 807 bin 428), Meksika (1 milyon 649 bin 502), Polonya (1 milyon 438 bin 914), Güney Afrika (1 milyon 346 bin 936), İran (1 milyon 336 bin 217), Ukrayna (1 milyon 167 bin 655) ve Peru (1 milyon 68 bin 802)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (210 bin 328), Hindistan (152 bin 593), Meksika (141 bin 248), İngiltere (89 bin 860), İtalya (82 bin 554), Fransa (70 bin 686), Rusya (66 bin 623), İran (56 bin 886), İspanya (53 bin 769), Kolombiya (49 bin 4), Almanya (48 bin 105), Arjantin (45 bin 832), Peru (38 bin 931), Güney Afrika (37 bin 449), Polonya (33 bin 407), Endonezya (26 bin 282), Türkiye (25 bin 161), Ukrayna (21 bin 46), Belçika (20 bin 472), Kanada (18 bin 120), Şili (17 bin 547), Romanya (17 bin 271), Çekya (14 bin 646), Ekvador (14 bin 322), Hollanda (13 bin 56), Irak (12 bin 953), Macaristan (11 bin 520), Pakistan (11 bin 55) ve İsveç (10 bin 323)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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