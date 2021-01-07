Son dakika gündem:

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 87 milyon 643 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 891 bin 700 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 87 milyon 643 bin 563'e çıkarken, virüs saptanan 63 milyon 132 bin 543 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 21 milyon 857 bin 616 kişide Kovid-19 tespit edildi, 369 bin 990 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 395 bin 938), Brezilya (7 milyon 874 bin 539), Rusya (3 milyon 308 bin 601), İngiltere (2 milyon 836 bin 801), Fransa (2 milyon 705 bin 618), Türkiye (2 milyon 283 bin 931), İtalya (2 milyon 201 bin 945), İspanya (1 milyon 982 bin 544), Almanya (1 milyon 841 bin 228), Kolombiya (1 milyon 719 bin 771), Arjantin (1 milyon 676 bin 171), Meksika (1 milyon 479 bin 835), Polonya (1 milyon 344 bin 763), İran (1 milyon 261 bin 903), Güney Afrika (1 milyon 149 bin 591), Ukrayna (1 milyon 90 bin 496) ve Peru (1 milyon 24 bin 432)."

Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (199 bin 43), Hindistan (150 bin 372), Meksika (129 bin 987), İngiltere (77 bin 346), İtalya (76 bin 877), Fransa (66 bin 565), Rusya (59 bin 951), İran (55 bin 830), İspanya (51 bin 430), Kolombiya (44 bin 723), Arjantin (43 bin 976), Almanya (38 bin 199), Peru (37 bin 991), Güney Afrika (31 bin 368), Polonya (30 bin 55), Endonezya (23 bin 296), Türkiye (22 bin 70), Belçika (19 bin 827), Ukrayna (19 bin 357), Şili (16 bin 816), Kanada (16 bin 369), Romanya (16 bin 299), Ekvador (14 bin 146), Irak (12 bin 865), Çekya (12 bin 436), Hollanda (11 bin 999), Pakistan (10 bin 511) ve Macaristan (10 bin 198)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer