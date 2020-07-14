Son dakika güncel: Zimbabve'de Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Son dakika haberlerine göre Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, son 24 saatte 49 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
14.07.2020 02:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 03:44
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, son 24 saatte 49 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 1034'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 91 bin 103 test yapıldı.
Son 24 saatte 1 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 343'ü ise iyileşti.
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Kaynak: AA