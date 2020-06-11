Son dakika güncel: Zifte yapışan köpek kurtarıldı
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Son dakika güncel: Zifte yapışan köpek kurtarıldı

Son dakika haberi... Kocaeli'de boş araziye dökülen zifte yapışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

11.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:40

Kocaeli'de boş araziye dökülen zifte yapışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muallimköy Kavşağı mevkisinde bir köpeğin, boş araziye dökülen zifte yapıştığını gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, bastığı ziftten kurtulamayan köpeği çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Hayvanın zarar görmemesi için özenle çalışan ekipler, zifti yaklaşık bir saatte kürek yardımıyla kazıyarak köpeği kurtardı.

Köpek, temizliği ve tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Son dakika güncel: Zifte yapışan köpek kurtarıldı

Kaynak: AA

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