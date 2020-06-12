Son dakika güncel: Yıllardır olmayan bu yıl oldu
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Son dakika güncel: Yıllardır olmayan bu yıl oldu

Son dakika güncel haberi: Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her geçen gün ilçelerinin cazibesinin arttığını söyleyerek, "Bu yıl yazlıkçıların gözdesi haline gelen ilçemiz sürekli bir gelişim içerisinde.

Son dakika güncel: Yıllardır olmayan bu yıl oldu
12.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:27

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her geçen gün ilçelerinin cazibesinin arttığını söyleyerek, "Bu yıl yazlıkçıların gözdesi haline gelen ilçemiz sürekli bir gelişim içerisinde. İlçemiz köylerinden arsa veya tarla alan yazlıkçı vatandaşlarımız yazlık evlerini ve hobi bahçelerini yapmaya başladılar" dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi son günlerde tarla, bahçe, arazi ve satılık ev arayan yabancı şehirlerden gelen vatandaşlar ile doldu. Vatandaşlar doğası, tabiat parkları, göletleri ile yükselişe geçen Pazaryeri ve köylerini gezip arazi bakıyorlar. Son zamanda yol kenarları ve köylerde yazlıkçıların yaptığı evlerin arttığını anlatan Başkan Tekin, " Pazaryeri ilçemiz Türkiye de her il den kolay ulaşılabilecek bir konumda. Son zamanlarda ilçemizi ve köylerimizi yaz aylarını geçirmek ve emekli olduklarında yaşamak için tercih eden vatandaşların gözdesi oldu. Bu Pazaryeri ilçemiz adına çok güzel bir durum. Büyükşehirlerde yaşayan insanların ilçemizi ve köylerimizi tercih etmesi bizleri sevindirdi. Pazaryeri ilçesi Bursa'ya 75, İstanbul'a 200, Eskişehir'e 80, Ankara'ya 300 kilometre yakın olması başta doktorlar olmak üzere, avukatlar, memur emeklileri, öğretmenler tarafından tercih ediliyor" dedi.

"Onların memnuniyeti Pazaryeri ilçemizin referansı olacaktır"

İlçelerini yazlık olarak tercih eden vatandaşlara her türlü kolaylık sağlayacaklarını anlatan Başkan Tekin, "Onların memnuniyeti Pazaryeri ilçemizin referansı olacaktır. İlçede turizmi canlandırmak adına Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Esere göletlerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 2021 yılı Pazaryeri için turizm açısından çok güzel geçecek ve birçok çalışmamız tamamlanmış olacak. Ayrıca ilçemizden geçecek olan ve yakınlarda başlayacak olan Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir Otoban Projesi ile ilçemize mesafeleri daha da kısaltacak olmasından önümüzdeki yıllarda Pazaryeri ilçesinin popülerliği daha çok artacak ve daha çok tanınacak" dedi.

"İlk defa bu yıl köyümüze yabancılar gelerek arsa ve tarla sormaya başladı"

Pazaryeri ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşdere Köyü Muhtarı Basri Demirkaya ise, "Gümüşdere köyünde 6 bucuk yıldır muhtarım ilk defa bu yıl köyümüze yabancılar gelerek arsa ve tarla sormaya başladı. Köylülerimizden başka şehirlerden gelen 2 kişiye tarlasını satmış köylülerimiz var" dedi.

Arsa fiyatları arttı

Öte yandan beğendiği yerleri almaya çalışan büyük şehirlerden gelen vatandaşlar ilçedeki arazi ve tarla fiyatlarının artmasına neden olurken, aldıkları arazi ve tarlalarda şimdiden yazlık evlerini ve hobi bahçelerini yapmaya başladılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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