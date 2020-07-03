Son dakika güncel: Yaşlı kadınının 90 bin liralık altınını dolandıran 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika güncel: Yaşlı kadınının 90 bin liralık altınını dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Yaşlı kadınının 90 bin liralık altınını dolandıran 2 şüpheli yakalandıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Fatma Yavuz'u (82) telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak 90 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 şüpheli, Ankara'da yakalandı.

03.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:49

Yaşlı kadınının 90 bin liralık altınını dolandıran 2 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Fatma Yavuz'u (82) telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak 90 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 şüpheli, Ankara'da yakalandı.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Fatma Yavuz'u telefonla arayan 2 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp, 'İsminiz FETÖ olaylarına karıştı. Şimdi kapınıza gelen polise evde bulunan paraları ve altınları teslim edin. Paraların numaralarını aldıktan sonra geri vereceğiz" dedi. Yavuz, kapıya gelen şüphelilere ilk önce altınları vermek istemedi. Ancak şüphelilerin tehdit etmesi üzerine 90 bin lira değerindeki altınları verdi.

ANKARA'DA YAKALANDILAR

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fatma Yavuz polise başvurdu. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Yavuz'un evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin 10 ACK 63 plakalı araçla kaçtığını belirledi. Plaka tanıma sisteminden Ankara girişinde olduğu tespit edilen şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçtaki Halil A. ve Adnan M. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 10 büyük altın, 2 burma bilezik, 1 çeyrek altın ve 7 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Halil A. ve Adnan M. Tavşanlı'ya gönderildi.

'BENİ BAĞLAYACAKLARINI SÖYLEDİLER'

Olay gününü anlatan Yavuz, kapıya gelen şüphelilere önce altınları vermek istemediğini, ancak kendisini bağlamakla tehdit ettiklerini belirterek, "Evde otururken telefon geldi. Telefondaki kişi, 'İsminiz FETÖ olaylarına karıştı. Şimdi kapınıza gelen polise evde bulunan paraları ve altınları teslim edin. Paraların numaralarını aldıktan sonra geri vereceğiz' dedi. Camdan baktım, biri vardı. Kapıyı çaldı, açtığımda benimle birlikte aniden yukarıya fırladı. Altın olmadığını söyledim. O da telefondaki kişiye, 'Amirim vermiyor' dedi. Telefondaki kişi beni bağlamamı isteyince korktum ve altınları verdim. Ben bu yaşıma kadar suç işlemedim. Hepsini alıp gitti. Dünden beri ne yedim, ne de içtim. Çok üzüldüm. Dişimden, tırnağımdan biriktirdim. Bütün hepsi helal maldı. Polisimizden Allah bin kere razı olsun" dedi.

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Son dakika güncel: Yaşlı kadınının 90 bin liralık altınını dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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