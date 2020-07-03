Son dakika güncel: Yalçın Topçu: "Moldova ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde"
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Son dakika güncel: Yalçın Topçu: "Moldova ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde"

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Moldova'nın Ankara Büyükelçiliğine atanan Dmitri Croitor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki ofisinde kabul etti.

Son dakika güncel: Yalçın Topçu:
03.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:41

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Moldova'nın Ankara Büyükelçiliğine atanan Dmitri Croitor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki ofisinde kabul etti. Büyükelçi Croitor'un ziyaretini gazetecilere değerlendiren Topçu, "Türkiye Moldova ilişkileri çok iyi düzeyde fakat Moldova vatandaşı bir Türkün Büyükelçi olması ile var olan bu iyi ilişkilerimizin daha da artacağına inanıyorum." dedi.

Moldova'nın Ankara Büyükelçiliğine atanan Dmitri Croitor, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu ziyaret etti.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 1 MİLYAR DOLAR OLARAK HEDEFLENDİ"

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başdanışman Topçu, "Türkiye, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Moldova Cumhuriyeti'ni aynı yıl tanımış, 1992'de ise diplomatik ilişkileri başlatmış, iki ülke ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" da 1994 yılında imzalanmıştır. 2018 yılında T.C. Cumhurbaşkanı'mız Moldova'ya, Gagavuz Yeri'ni de kapsayan bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyarette "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Sistemi" kurulmuş ve ilişkilerimizin düzeyi stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır. Şimdilerde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolar olarak hedeflenmiş olup, işadamlarımızın değerli katkıları ile bu hedef inşallah gerçekleşecektir. Türkiye, Moldova devleti ve halkının kadim dostudur ve Türk milleti her daim Moldova halkının ve Gökoğuz Yeri Moldova vatandaşı olan Türklerin de kardeşi ve dostu olmaya kararlılıkla devam edecektir" dedi.

"BİR TÜRKÜN BÜYÜKELÇİ OLMASI İLE VAR OLAN BU İYİ İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA ARTACAĞINA İNANIYORUM"

Topçu, "Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Ekselansları Dmitri Croitor Gagauz Yeri seçilmiş eski cumhurbaşkanıdır. Kendilerinin Türkiye ve Türk Dünyası ile ilişkilere çok önem verdiklerini, aynı zamanda alanında yetkin, tecrübeli devlet ve siyaset insanı olduklarını biliyoruz. Türkiye Moldova ilişkileri çok iyi düzeyde fakat Moldova vatandaşı bir Türkün Büyükelçi olması ile var olan bu iyi ilişkilerimizin daha da artacağına inanıyorum. Kendilerinin, 'Bizim köklerimiz bir. Bir ağacız, sadece dallarımız başka.' şeklindeki sözleri biz kardeşlerini çok memnun etmiştir. Evet, biz farklı beşiklerde büyümüş öz kardeşleriz. Bu duygularla saygıdeğer Büyükelçimize tekrar milletin evine hoş geldiniz diyor, nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, MOLDOVA CUMHURİYETİ İÇİN ÇOK ÖZEL VE STRATEJİK BİR ORTAK"

Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise Türkiye'nin Moldova Cumhuriyeti için çok özel ve stratejik bir ortak olduğunun altını çizerek, halklar arasında karşılıklı anlayış, ortak tarihi ve geleneklere dayanan dostluklar kurulduğunu ayrıca Moldova'nın güneyinde Gagavuzya Özerk Bölgesi bulunduğunu belirterek, Gagavuzların Türk kökeni kardeşliğini, Türk geleneği ve dilini yüzyıllar boyunca koruduğunu söyledi.

"TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN MOLDOVA'DA KEŞFEDİLMEMİŞ BÜYÜK BİR POTANSİYEL OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Büyükelçi Croitor, "Son zamanlarda ülkelerimiz arasındaki politik ve ekonomik diyalog yeni bir ivme kazanıyor. Moldova ve Türkiye arasındaki ekonomik ve yatırım akışlarının artırılması Moldova Hükümeti ve Moldova'nın Ankara'da bulunan Büyükelçiliğinin temel önceliklerinden biridir. Ülkelerimiz stratejik ortaklardır. Seyahat rejimimiz kolaylaştı. Sadece kimlikle seyahat ve mevcut ikili serbest ticaret antlaşması sayesinde ihracat ve ithalat konusunda özel kotalar mevcut. Moldova Avrupa'nın göbeğinde bulunuyor. ve Avrupa Birliği'nin ortak üyesi olduğu için yurt dışında yeni bir tesis açmak mükemmel bir yer olduğunu vurgulamak istiyorum. Genel olarak Moldova'da faaliyet gösteren şirketler 880 milyon müşterinin gümrüksüz pazarına erişebiliyor. Hükümetimiz Türk yatırımcılar için Moldova'ya en cazip destinasyonlardan biri yapmaya kararlı. Bu açıdan kesinlikle Türk şirketleri için Moldova'da keşfedilmemiş büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum. ve Türk şirketlerini bu potansiyelleri keşfetmeye teşvik etmek istiyorum" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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