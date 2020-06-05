Son dakika güncel: Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika habere göre Silifke ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
05.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:10
Silifke ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Atakent Mahallesi Yapraklıkoy mevkiinde 1 kişide uyuşturucu bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, şüpheliyi durdurarak üzerini aradı.
Yapılan aramada üzerinden 80 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
Kaynak: AA