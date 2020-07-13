Son dakika güncel: Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 2 bin 777 şüpheli yakalandı
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Son dakika güncel: Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 2 bin 777 şüpheli yakalandı

Son dakika güncel haberi: Bir haftada 53 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 777 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika güncel: Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 2 bin 777 şüpheli yakalandı
13.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:30

Bir haftada 53 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 777 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 559 kilogram esrar, 530 kilogram eroin, 71 kilogram metamfetamin, 24 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 161 bin uyuşturucu hap ile 93 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ruhsatsız 45 tabanca ve tüfek ile 19 bin 524 liraya el konulan operasyonlarda 2 bin 777 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: AA

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