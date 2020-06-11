Son dakika güncel: Ürdün'de zincirleme kaza: 3 ölü, 20 yaralı Son dakika haberlerine göre Ürdün'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Ürdün'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Ürdün'ün güneyinde yer alan Daba bölgesindeki çöl yolunda 8 aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonucu bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastaneye kaldırırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA