Son dakika güncel: Ürdün'de zincirleme kaza: 3 ölü, 20 yaralı
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Son dakika güncel: Ürdün'de zincirleme kaza: 3 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberlerine göre Ürdün'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Son dakika güncel: Ürdün'de zincirleme kaza: 3 ölü, 20 yaralı
11.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:36

Ürdün'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Ürdün'ün güneyinde yer alan Daba bölgesindeki çöl yolunda 8 aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonucu bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastaneye kaldırırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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