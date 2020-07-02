Son dakika güncel: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (4) Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) Tuzla'da bulunan Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Temmuz Ayı Meclis Toplantısı"na ve "Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) Tuzla'da bulunan Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Temmuz Ayı Meclis Toplantısı"na ve "Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması" ödül töreninde konuştu. Kaynak: AA