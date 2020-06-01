Son dakika güncel: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi
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Son dakika güncel: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi.

Son dakika güncel: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi
01.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:58

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi.

İlk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs tarihinde sefere çıktı.

İstanbul'dan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğurladığı "Fatih", Trabzon açıklarına yanaştı.

İlk yerli sondaj gemisi "Fatih"i, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin ve ilgililer karşıladı.

Vali Ustaoğlu, mürettebat ile telsizle irtibat kurarak, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu Trabzon'a hoşgeldiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." diye seslendi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ustaoğlu, "Bugün gerçekten çok gururluyuz ve onurluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'dan uğurladığı Fatih Sondaj Gemi'mizi bugün Trabzon'umuzda karşıladık." dedi.

Ustaoğlu, Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Trabzon, 1461 yılında Fatih'in fethettiği bir şehir. Fatih'in fethettiği şehirde şimdi Fatih Sondaj Gemi'miz bölgemizde. Karadeniz'de arama tarama faaliyetinde bulunacak. Bugün kendilerini burada karşılayarak, başarı dileklerimizi ilimiz halkı adına ilettik. Allah yar ve yardımcıları olsun, Rabbim yollarını açık ettik, Allah kazadan, beladan korusun. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Demirlemeden sonra parçalarının takılma süreci var. 15 gün içerisinde arama tarama çalışmalarına başlayacak. "

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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