Son dakika güncel: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Açıklaması
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Son dakika güncel: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Açıklaması

Son dakika güncel haberine göre Kocaeli'de ekmek fiyatlarında zam talep edilmesi yönünde yapılan açıklamalar ile ilgili Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Yüzde 40 açıklamaları, yüzde 50 zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Son dakika güncel: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Açıklaması
03.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:56

Kocaeli'de ekmek fiyatlarında zam talep edilmesi yönünde yapılan açıklamalar ile ilgili Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Yüzde 40 açıklamaları, yüzde 50 zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz buna müsaade etmeyiz" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli'de düzenlendiği basın toplantısında ekmek fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında düzenlenen toplantıda Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da hazır bulundu. Toplantıda konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Bugün basında yer alan ekmeğe yüzde 40 zam ya da zam olacağı açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye geneline ekmek fiyatı 2019 yılının Aralık ayından bugüne kadar azami fiyat 7 buçuk lira ile 7,75 arasında uygulanmaktadır. Bu bütün illerde 7 buçuk, 7,75 kilogram fiyatı uygulanıyor demek değildir. 7 lira, 6,75 lira kilogram uygulayan illerimiz var. Ama şunu ifade edebilir ki Türkiye genelinde ekmek fiyatı 7-8 aydır, 7,50-7,80 arasında uygulanmaktadır. 2002 yılından bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir yıl Fırıncılar Federasyonu olarak, fırıncılar odası olarak ülke enflasyonu üzerinde bir artış söz konusu olmamıştır. Yüzde 40 talebi ciddiyetten uzak bir taleptir. Olması mümkün olmayan bir taleptir. Bizim federasyonumuzun gündemine olan bir talep değildir. Yaklaşık 15 gün önce federasyonumuzun bütün kurullarının yapmış olduğu toplantıda gerek un fiyatlarındaki artış gerek maya fiyatlarındaki artışlar ile ilgili çalışmalar ele alınmış olup mümkün olduğu kadar 8 aydır uygulanan azami kilogram fiyatının üzerine çıkmadan yıl sonuna kadar bunu tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

"Yaklaşık 21 bin milyon ton buğday hasadı bekleniyor"

Bu yıl un hasadında artış beklediklerini ifade eden Balcı, "Doğrudur, un fiyatlarında yaklaşık 1-2 aydır bir artış olmuştur. Bu artış yüzde 10-15 civarında olmuştur. Konu ilgili bakanlık Olan Tarım ve Ormanlık Bakanlığı ve Ofis Genel Müdürlüğü, federasyonumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Yine ifade edildiği gibi, bu seneki buğday hasadında kesinlikle süne söz konusu değildir. Buğdayda süne hastalığı söz konusu değildir. Bir önceki yıla göre hasadın daha çok gerçekleşmesi bekleniyor. Yaklaşık 21 bin milyon ton buğday hasadı bekleniyor. Verimlilik geçen yıla göre çok daha fazla. Dolayısıyla bir şeyleri bahane ederek unda tekrar zam olacakmış, 'bir ay sonra un fiyatları artacak bundan dolayı bizim talebimiz en az 47 olmalı ifadelerini kullanmak son derece yanlış ve talihsiz bir açıklamadır. Bu gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

"Yüzde 40 açıklamaları, yüzde 50 zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Ekmek fiyatlarında yıl sonuna kadar belirlenen fiyatın üstünde bir artış yapılmayacağının altını çizen Balcı, "Özetle iade etmek gerekirse 2002 yılından bugüne kadar ekmek Türkiye'de enflasyonun altında fiyatlar uygulanmıştır. Enflasyonun üzerinde bir fiyat artışı söz konusu olmamıştır. Bu konuda gerek federasyonumuz gerekse fırıncı esnafımız gerekli hassasiyeti göstermektedir. İlgili kurumlarla diyalog hainde bu çalışmaları yapıyoruz. Fiyat artışları kamuoyuyla paylaşılmadan önce biz ilgili kurumlarla çalışma yapıyoruz. Yarın herhangi bir ham madde gideri arttı diye basın toplantısı düzenleyip bizim girdimizde bu arttı, fiyat da bu olacaktır gibi bir açıklamayı doğru bulmuyoruz. En makul fiyat ne ise onu gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlarımızın ekmek fiyatları konusunda tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum yoktur. 8 aydır uygulanan ekmek fiyatının üzerine bir fiyatı yıl sonuna kadar muhafaza etmeyi planlıyoruz. Çok olağan üstü durum olmaması durumunda bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Eğer bugün bir vilayette ekmeğin kilogram fiyatı 6 buçuk lira civarında ise orada fiyat artışı uygulanıyorsa ve 7 buçuk, 7,8'i geçmiyorsa bunu yeni bir zam olarak algılamamak gerekir. Bu uygulanan fiyat 8 ay önce uygulanan fiyat. O ilde 8 ay geç uygulanmış demektir. Yüzde 40 açıklamaları, yüzde 50 zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz buna müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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