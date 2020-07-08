Son dakika güncel: Turgutlu'da hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kişi ağır yaralandı
Son dakika haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kişi, yaralandı.
08.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:23
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kişi, yaralandı.
Yedieylül Mahallesi Ural Sokak üzerinde yürüyen 81 yaşındaki Necmettin Avcı'ya, Taha Enes Çizgili (23) idaresindeki 45 ABT 376 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA