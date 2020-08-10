Son dakika güncel: Troya'nın komşuları "Arkeo-Köy"lü olmaktan memnun
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Son dakika güncel: Troya'nın komşuları "Arkeo-Köy"lü olmaktan memnun

Son dakika haberleri... Troya Antik Kenti yakınında yer alan Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü, OPET tarafından hazırlanan "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında hazırlanan "Arkeo-Köy" çalışmasıyla fiziksel ve sosyal değişim geçirdi.

Son dakika güncel: Troya'nın komşuları
10.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:36

Troya Antik Kenti yakınında yer alan Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü, OPET tarafından hazırlanan "Tarihe Saygı Projesi" kapsamında hazırlanan "Arkeo-Köy" çalışmasıyla fiziksel ve sosyal değişim geçirdi.

Gelibolu Yarımadası'nda 2006 yılından bu yana yürütülen "Tarihe Saygı Projesi"yle tarihi yarımadada büyük bir değişim yaşandı. 2018'in Troya Yılı ilan edilmesinin ardından tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve Troya Ören Yeri'ne en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye'de de fiziksel ve sosyal değişim içeren sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Hazırlanan protokol ile başlayan projede köy, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleri ile açık hava müzesi niteliğinde "Arkeo-Köy" haline getirildi.

Çalışmalar kapsamında köyün giriş yolu ve çevresi düzenlendi, köy kahvesi ile düğün salonunda, Troya dönemi konseptine göre mimari yenileme yapıldı. Köy meydanında yer alan düğün salonu, müze ve kültür sanat merkezine dönüştürüldü. 1895'de antik kentten alınan taşlarla inşa edilen tarihi köy camisi, Troya döneminin doğal taşlarıyla aslına uygun şekilde restore edildi.

Geniş Troya Ovası'na hakim noktada konumlanan ve "Troya Meydanı" olarak adlandırılan meydan seyir alanı olarak düzenlenerek, dönemin önemli isimleri Sarpedon, Priamos, Paris, Helen, Hektor, Homeros, Akhilleus, Agememnon, Aias, Patroklos ve Odysseus'un büstleri konuldu.

Köy meydanına Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in de heykelleri yerleştirildi.

Tevfikiye'nin genelinde peyzaj çalışması dahilinde akasya, servi, zakkum, ardıç, çınar, erguvan, gül, hanımeli, yasemin ve sardunyadan oluşan toplam 14 bin 800 fidan ve çiçek dikimi yapıldı.

Troya'nın komşuları yeni konseptten çok memnun

Köydeki "Arkeo-Sanat" işletmesinin sahibi Melek Tokatlı, AA muhabirine, proje sürecinin başından bu yana köyde bulunduğunu söyledi.

Tevfikiye'nin "Tarihe Saygı Projesi" öncesinde standart bir hayatın sürdüğü yaşam alanı olduğunu anlatan Tokatlı, şöyle konuştu:

"OPET tarafından hazırlanan proje sayesinde köy, farklı bir görüntü ve yaşam biçimine büründü. Bu sayede evlerimiz farklı bir hal aldı, güzelleşti. Sokaklar aynı şekilde. Turist gelmeye başladı. Kadınlar yaptığı her ürünü dışarıya çıkıp, satmak istiyor. Biz de bu konuda onları teşvik etmeye çalıştık. Sokaklarda stantlar açıyoruz. Bazı sanatsal etkinlikler oluyor. Çanakkale'den ya da herhangi bir yerden gelen gruplar burada sanat etkinlikleri yapıyor. Herkes yaptığı ürünü küçük stantlar açıp, satmaya başladı. Güzel gelir getiriyor. Hepsi de çok memnun bu durumdan."

Tokatlı, köye daha fazla turistin gelmesi için çeşitli tanıtımlar yaptıklarını aktardı.

"Köyün altyapısı güçlendi"

Tevfikiye köyünde seramikten hediyelik eşya yapan seramik sanatçısı Oktay Tarahan ise köye 2 yıl önce projeyi duyduktan sonra geldiğini ifade etti.

Köyde önemli bir çalışmanın yapıldığını vurgulayan Tarahan, şunları kaydetti:

"Truva Ören Yeri gibi bir yerimiz var. Önünde köyümüz var. Doğal yapısı, doğal dokusu arkasında dağı, her tarafı kazı alanı. Burası Dalyan'a, Smintheus'a kadar gezilebilecek, geceleri konaklanabilecek bir yer. Hatta burası sadece eğlenilebilecek bir yer değil. Burada, bir turistin gelip de 3-4 gün keyifli şekilde denize girebileceği, tarihi görebileceği bir altyapı var. Köyün altyapısı güçlendi. Hizmet verebilir duruma geldi. Estetik açıdan da bir noktaya geldi."

"Proje başladıktan sonra her şey değişti"

Tevfikiye'nin sakinlerinden Nurten Albayrak da köyün yeni halinden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Daha çok ziyaretçi beklediklerine işaret eden Albayrak, "Köyümüz önceden bu kadar güzel değildi. Normal bir köy görünümündeydi. Proje başladıktan sonra her şey değişti. Yollarımız yapıldı. Sanat alanları açıldı. Köy meydanı değişti. Troya'nın gerçekten komşusu olduğumuz belli oldu. Burada aldığımız kurslar sayesinde kendi ürettiğimiz el işlerini satıp, ekmeğimizi kazanıyoruz. Boncuktan takılar, örme bebekler, Helen ve Paris'in yapma bebekleri var." diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıldır Tevfikiye'de yaşayan Zümran Çobanoğlu ise köylerinin "Arkeo-Köy" olunca adeta yenilendiğini belirterek, "Neredeyse şehir gibi olduk. Köyümüzün proje dahilinde yenilenmesinden, güzelleşmesinden kadınlar olarak çok memnun kaldık. İşe giden işe gidiyor, gitmeyen burada boncuk işi yapıyor. Çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Tevfikiye'nin yanında bulunan Çıplak köyünde de "Etno-Köy"e dönüşüm çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

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