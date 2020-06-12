Son dakika güncel: Toroslar'da tarım arazilerinin ulaşım yollarına iyileştirme
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Son dakika güncel: Toroslar'da tarım arazilerinin ulaşım yollarına iyileştirme

Son dakika güncel haberine göre Toroslar Belediyesince, çiftçilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını sağlayan arazi yollarında iyileştirme çalışması yapıldı.

Son dakika güncel: Toroslar'da tarım arazilerinin ulaşım yollarına iyileştirme
12.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:32

Toroslar Belediyesince, çiftçilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını sağlayan arazi yollarında iyileştirme çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal üretimin yoğun olduğu mahallelerdeki yollara iş makineleriyle bakım gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin tarımsal potansiyele bölgelerden biri olduğunu belirterek, kış aylarındaki hava koşulları nedeniyle bozulan yolların düzenlenerek yeniden hizmete açıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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