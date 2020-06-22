Son dakika güncel: Tokat'a 8 sentetik çim saha yapılacak
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Son dakika güncel: Tokat'a 8 sentetik çim saha yapılacak

Son dakika haberi... Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca finanse edilecek olan sekiz yeni sentetik çim sahanın yapım işi ihalesi tamamlandı.

Son dakika güncel: Tokat'a 8 sentetik çim saha yapılacak
22.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:00

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca finanse edilecek olan sekiz yeni sentetik çim sahanın yapım işi ihalesi tamamlandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yeni dönem spor projeleri arasında yer alan sentetik çim saha alanları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmelerle ödenek kısımları tamamlandı.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 20 Şubat 2020 tarihinde imzalanan protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığımız Tokat'ın tamamında 42 milyon liralık spor yatırımlarına başladı. Tokat merkez için spor projelerimizi Bakanlığımıza sunduk ve bunların finanse edilmesi noktasında kararlar alındı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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