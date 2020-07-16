Son dakika güncel: TIR'da, sürücü yatağının altından 62 kilo esrar çıktı (2) Bir son dakika haberine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'da yapılan aramada 62 kilo esrarla yakalanan Y.Y., emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'da yapılan aramada 62 kilo esrarla yakalanan Y.Y., emniyetteki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA