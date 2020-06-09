Son dakika güncel: Tekirdağ'da astsubaya FETÖ'den gözaltı
Son dakika haberleri: İSTANBUL'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tekirdağ'daki 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli muvazzaf astsubay F.Ö., gözaltına alındı.
09.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:28
İSTANBUL'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tekirdağ'daki 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli muvazzaf astsubay F.Ö., gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan 95'inci Zıhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli muvazzaf astsubay F.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, astsubay F.Ö.'yü birliğinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan F.Ö.'nün İstanbul'a gönderileceği belirtildi.
Kaynak: DHA