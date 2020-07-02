Son dakika güncel: Tarsus'ta yediemin deposundaki binlerce motosiklet sahiplerini bekliyor Son dakika güncel haberi: Tarsus'ta yediemin deposunda bulunan binlerce motosiklet sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor.

Tarsus'ta yediemin deposunda bulunan binlerce motosiklet sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor.

Depodaki trafik suçları ve vergi borçları yüzünden trafikten men edilen motosikletler sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye başladı.

Yediemin deposu sahibi Ali Özek, yaptığı açıklamada depoda 20 yıldır sahiplerince alınmayan motosikletlerin bulunduğunu söyledi.

Motosikletlerin çoğunun çürüdüğünü belirten Özek, "Sadece benim depomda binin üzerinde motosiklet var. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlçede yediemin depolarında alınmayan motosikletlerin satılarak ekonomiye kazandırmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA