Son dakika güncel: Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı (2)
Gelen son dakika haberine göre 8 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de, dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden yakıt çalıp, kendilerine ait iş yerinde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı.
03.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:18
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de, dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden yakıt çalıp, kendilerine ait iş yerinde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA