Son dakika güncel: Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı (2) Gelen son dakika haberine göre 8 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de, dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden yakıt çalıp, kendilerine ait iş yerinde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de, dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden yakıt çalıp, kendilerine ait iş yerinde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA