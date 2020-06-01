Son dakika güncel: TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI Son dakika güncel haberine göre İstanbul'da sağanak etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bir çok kişi işlerine döndü. Uzun zamandır sokağa çıkmayan kişiler de kendini dışarı attı. İstanbul'un bir çok bölgesinde sağanak yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bazı kişiler şemsiye kullanırken bir çok kişi hazırlıksız yakalandığı yağmurda ıslanmaktan kurtulamadı.

Kaynak: DHA