Son dakika güncel: Süleymanpaşa Belediyesinden esnafa destek Son dakika güncel haberi... Süleymanpaşa Belediyesince geçen yıl başlatılan "Esnafımız Kazansın" kampanyası ile esnafa destek sağlandı.

Süleymanpaşa Belediyesince geçen yıl başlatılan "Esnafımız Kazansın" kampanyası ile esnafa destek sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in öncülüğünde başlatılan kampanyanın yanı sıra, salgın süreci ve yeni normalleşme döneminde gerçekleştirilen esnafa yönelik çalışmalar göz dolduruyor.

İş yerlerinin camlarına yapıştırılan kampanya etiketlerinin yanı sıra, belirli aralıklarla vatandaşları esnaftan alışveriş yapmaya özendiren broşürler dağıtılıyor.

Özellikle salgın sürecinde çok zor günler geçiren esnafla vatandaş arasında iletişimi güçlendiren kampanya, esnafın yüzünü güldürüyor.

Gönül Elçileri projesi ile esnaf ziyaret edilerek salgın sürecindeki talep ve beklentileri hızlıca çözüme kavuşturuldu.

Ayrıca pasaj ve iş merkezi gibi çok sayıda esnafın bir arada bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Salgın sürecinde maddi olarak da ciddi kayıp yaşayan ve Süleymanpaşa Belediyesi ile iş yapan esnafa, Ramazan Bayramı öncesi 2 milyon lira civarında ödeme yapıldı.

Belediye, kafe, restoran, çay bahçesi gibi sosyal mekanlarla ilgili genel dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü.

Özellikle sahilde bulunan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği işletmelerin bulunduğu alanlar titizlikle ilaçlanarak Süleymanpaşalıların güvenle bu mekanları kullanabilmeleri sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yüksel, milli kalkınmanın temelinin yerel kalkınma olduğunu belirtti.

Yerel kalkınmanın ise yerel esnafın ve küçük işletmelerin kalkınması ile mümkün olabileceğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Esnafımız Kazansın projemiz başarıyla sürüyor. Belediye olarak, yasaların izin verdiği doğrultuda, ihtiyaçlarımızı öncelikle yerel işletmelerimizden karşılamaya özen gösteriyor ve ödemelerimizi en kısa sürede yapıyoruz. Salgın illeti ile mücadelemizde, esnafımızın bu süreci en az zararla atlatabilmesi ve sonraki normalleşme sürecine hızla adapte olabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Önümüzdeki dönemde de esnafımızın yaralarının sarılması ve yerel kalkınmamızın hızlanması için yeni ve farklı uygulamalarımız olacak."

Kaynak: AA