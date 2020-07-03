Son dakika güncel: Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı Son dakika haberleri... SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı 2 köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı 2 köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Suşehri ilçesine bağlı Akçağıl ve Solak köylerinde koronavirüs vakalarına rastlanması üzerine tedbir uygulamaya konuldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 köyde bu geceden itibaren geçerli olmak kaydı ile karantina başlatıldı. Karantinanın süresi ise belirtilmedi.

Kaynak: DHA