Son dakika güncel: Şişli'de silahla yaralama
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Son dakika güncel: Şişli'de silahla yaralama

Son dakika haberleri... Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi pompalı tüfekle yaralanırken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:51

Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi pompalı tüfekle yaralanırken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şişli ilçesi Feriköy Mahallesinde bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda, Kenan E. ve Mertcan A. isimli şüpheliler ile Ünal Y. arasında çıkan tartışmanın ardından şüphelilerin olay yerinden ayrıldıktan sonra motosiklet ile sokağa tekrar gelerek ateş açtığı belirtildi.

Olayda Ünal Y'nin yanında bulunan Bahattin K, Cenk M. ve Ömer A. açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına

alındı.

Şüpheliler Kenan E. ve Mertcan A. olayda kullandıkları pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika güncel: Şişli'de silahla yaralama

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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