Son dakika güncel: Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Son dakika gelişmesine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde Eğlence köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
07.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:48
Sinop'un Boyabat ilçesinde Eğlence köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla söz konusu köyde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.
Açıklamada, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.
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Kaynak: AA