Son dakika güncel: Sinop'ta bir köy karantinaya alındı Son dakika gelişmesine göre Sinop'un Boyabat ilçesinde Eğlence köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Eğlence köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla söz konusu köyde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA