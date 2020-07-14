Son dakika güncel: Seydişehir'de araç yangını
Son dakika haberi: Seydişehir'de bir otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.
14.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:06
Seydişehir'de bir otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 42 AFF 606 plakalı otomobilin motoru Seydişehir-Beyşehir kara yolunun 2. kilometresinde seyir halindeyken alev aldı.
Aracın yandığını fark eden sürücü Mehmet A. kenara çekerek itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale gelirken, yetkililerce yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA