Son dakika güncel: Serviste aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldı Son dakika haberlerine göre SAKARYA'da, uzun süredir park halinde olan otomobilinin motor bölümündeki yılanı fark eden kişi, itfaiyeden yardım istedi.

SAKARYA'da, uzun süredir park halinde olan otomobilinin motor bölümündeki yılanı fark eden kişi, itfaiyeden yardım istedi. Servise götürülen aracın tamponu sökülerek yılan çıkarıldı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde görevli polis memuru, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle uzun süredir çalıştırmadığı aracıyla gezmek istedi. Aracını çalıştırmadan önce aracın suyuna bakmak isteyen sürücü, motor kısmında bir yılanın durduğunu fark etti. Eldiven takarak yılanı dışarı çıkartmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri de aracın motor bölümünde girdiği noktadan yılanı çıkaramayınca, otomobil servise getirildi. Burada yetkili servis ustalarınca tampon söküldükten sonra itfaiyeciler yılanı yakalayarak doğaya saldı. Aracının tamponunun geri takılmasının ardından sürücü servisten ayrıldı.

Kaynak: DHA