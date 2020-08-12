Son dakika güncel: Şehit ve gazi yakınlarından Çanakkale gazilerinin mezarlarına ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Şehit ve gazi yakınlarından Çanakkale gazilerinin mezarlarına ziyaret

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Çanakkale gazilerinin mezarlarını ziyaret etti.

Son dakika güncel: Şehit ve gazi yakınlarından Çanakkale gazilerinin mezarlarına ziyaret
12.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:53

Kayseri'de 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Çanakkale gazilerinin mezarlarını ziyaret etti.

Asri Mezarlık'ta bir araya gelen dernek üyeleri, Çanakkale gazilerinin mezarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek, temizlik yaptı.

Dernek başkanı Rıza Yağar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu vatan için canını ortaya koyan gazileri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle erteledikleri ziyareti gecikmeli de olsa gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yağar, şunları kaydetti:

"Dernek olarak her yıl olduğu gibi 18 Mart'ta Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde şehitlik ziyaretini yapıyorduk. Bu sene pandemiden dolayı bu ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Müsaitlik durumuna göre bugüne erteledik. Bu kahramanlarımızın unutulmadıklarını anlatmak için ziyaret edip ruhlarına bir fatiha okumak istedik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla bu ziyaretimizi yaptık. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayseri Gençlik Merkezi gönüllüleri de böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ettiler.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Cenk Eren Merve Boluğur Murat Dalkılıç Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Şehit ve gazi yakınlarından Çanakkale gazilerinin mezarlarına ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 11:56:23. #1.15#
title