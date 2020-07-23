Son dakika güncel: Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

Son dakika habere göre Adıyaman'da 2016 yılında şehit olan Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit olduğu bölgede dev Türk Bayrağı dalgalanacak.

Son dakika güncel: Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı
23.07.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:53

Adıyaman'da 2016 yılında şehit olan Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit olduğu bölgede dev Türk Bayrağı dalgalanacak.

Kömür Beldesi Boğazözü Köyü mevkiinde intikal halindeki askeri araca PKK Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Er Mücahit Şimşek'in isminin verildiği korucu noktasına jandarma tarafından dev Türk Bayrağı dikildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kömür Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Şehit J. Er. Mücahit Şimşek korucu noktasına yaptırılan 27 metre yüksekliğindeki direğe şanlı Türk Bayrağı çekildi.

Hakim bir tepede bulunan Türk Bayrağı, büyüklüğü nedeniyle bir çok noktadan görülebiliyor. - ADIYAMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 3. Sayfa
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Spor
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı Dünya
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Kültür Sanat
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Engin Altay Fatih Sultan Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Merve Boluğur Tuvana Türkay
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 09:02:13. #1.15#
title