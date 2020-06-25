Son dakika güncel: Şarkışla'ya yeni atanan öğretmenler VKS ile toplandı
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Son dakika güncel: Şarkışla'ya yeni atanan öğretmenler VKS ile toplandı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesine ataması yapılan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı yaptı.

Son dakika güncel: Şarkışla'ya yeni atanan öğretmenler VKS ile toplandı
25.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:30

Sivas'ın Şarkışla ilçesine ataması yapılan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı yaptı.

Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VKS üzerinden ilçeye yeni atanan aday öğretmenlerle toplantı yaptıklarını söyleyerek, "İlçemizdeki sosyal ekonomik ve kültürel hayat, akademik durum, eğitim öğretim faaliyetleri, yürütülmekte olan projeler gibi konularda bilgilendirme yaparak öğretmenlerimizden gelen soruları da cevaplandırdık." dedi.

Ergen, ilçeye atanan öğretmenlere yeni görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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