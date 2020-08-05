Son dakika güncel: Şanlıurfa'da kızıldan altın sarısına dönen ay hayran bıraktı Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da kızıl renkte doğan ayın altın sarısına dönüşmesi görenleri hayran bıraktı.

Şanlıurfa'da kızıl renkte doğan ayın altın sarısına dönüşmesi görenleri hayran bıraktı.

Şanlıurfa semalarında dün gece doğan ay, iki farklı renge büründü. Kızıl renkte doğan ay, kısa süre sonra altın sarısına dönüştü. Ayın renk değiştirmesi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Ayın tarihi şehrin semalarında renk değiştirdiği o anlar kameralara yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA