Son dakika güncel: Samsun'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika güncel: Samsun'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika güncel haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika güncel: Samsun'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü
08.06.2020 01:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:52

Samsun'un Atakum ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mertcan Gül'ün kullandığı 55 GM 538 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüjdeki trafik işaret lehvasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan Gül, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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