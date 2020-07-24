Son dakika güncel: "Salgın sürecinde kurbanlıkları son güne bırakmayın" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Son dakika güncel: "Salgın sürecinde kurbanlıkları son güne bırakmayın" uyarısı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "Vatandaşlarımızdan kurbanlıklarını son güne bırakmamalarını istiyoruz çünkü yeterince hayvanımız var. Salgın döneminde pazarlarda yoğunluk oluşturmamak önemli." dedi.

Son dakika güncel:
24.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:39

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "Vatandaşlarımızdan kurbanlıklarını son güne bırakmamalarını istiyoruz çünkü yeterince hayvanımız var. Salgın döneminde pazarlarda yoğunluk oluşturmamak önemli." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle denetimlerin uygulandığı Karşıyaka ilçesindeki pazar yerine girişte vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

Maskesi olmayanlara uyarıların yapıldığı pazarda bazı satıcılar sıcak havadan etkilenen hayvanları su sıkarak serinletiyor.

Pazar yerini denetleyen Özen, üreticilere Kovid-19 salgınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kovid-19 nedeniyle pazarlığın da sopayla yapıldığı pazarda Özen, temsili olarak bir üreticiyle pazarlık yaptı.

"İlimizde kurbanlık sıkıntımız yok"

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özen, hayvan pazarındaki rutin denetimlerin yanından Kovid-19 denetimlerinin de yapıldığını söyledi.

İzmir'de 300'ün üzerinde satış yeri olduğunu ifade eden Özen, bayramın sonuna kadar 30 ilçenin tamamında ciddi bir şekilde denetim yaptıklarını aktardı.

Denetimlerin sorunsuz gittiğine değinen Özen, "Satıcılarımız oldukça memnun. Satıcılarımızdan ve kendi araştırmalarımıza göre kurbanlık noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Vatandaşlarımızdan kurbanlıklarını son güne bırakmamalarını istiyoruz çünkü yeterince hayvanımız var. Salgın döneminde pazarlarda yoğunluk oluşturmamak önemli." diye konuştu.

Geçen yıl İzmir'de yaklaşık 37 bin büyükbaş, 110 bin civarında da küçükbaş hayvan kesimi olduğunu anımsatan Özen, vatandaşların küpe sorgulaması yapmasının önemli olduğuna işaret etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? Magazin
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Magazin
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Can Bartu Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: "Salgın sürecinde kurbanlıkları son güne bırakmayın" uyarısı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 12:42:32. #1.14#
title