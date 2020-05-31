Son dakika güncel: Sakarya'da çıktığı domuz avında vurulan kişi öldü Son dakika güncel haberi... Sakarya'nın Geyve ilçesinde arkadaşlarıyla çıktığı domuz avında yaralı bulunan kişi, yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde arkadaşlarıyla çıktığı domuz avında yaralı bulunan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nail Ölmez, arkadaşlarıyla domuz avına çıktı.

Silah sesi duyan arkadaşları, Ölmez'in vurulmuş halde yerde yattığını gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ölmez'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ölmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA