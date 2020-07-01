Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'dir.
01.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:38
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'dir."
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Kaynak: AA