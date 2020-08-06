Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı...
Son dakika güncel haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az."
06.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:31
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA