Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı... Son dakika güncel haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az."

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az." Kaynak: AA