Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Ankara,...
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Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Ankara,...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa."

Son dakika güncel: Sağlık Bakanı Koca:
12.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:30

Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa."

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Kaynak: AA

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