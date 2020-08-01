Bakan Koca, klostrofobisi ve obezitesi olanlara müjdeyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar ve sağlık personeliyle bayramlaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla Açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret ederek hastalar ve sağlık personeliyle bayramlaştı. Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaşan Bakan Koca, o anlara ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. "TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP" Bakan Koca, paylaşımında, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hastalarımızı ve sağlık personelimizi ziyaret edip, bayramlaştık. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.