Son dakika güncel: Prof. Dr. Cahit Tanyol'un cenazesi 14 Ağustos'ta toprağa verilecek
Son dakika haberi: Öğretmen, felsefeci, şair ve sosyolog Cahit Tanyol'un cenazesi, 14 Ağustos'ta İstanbul'da defnedilecek.
11.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:56
Öğretmen, felsefeci, şair ve sosyolog Cahit Tanyol'un cenazesi, 14 Ağustos'ta İstanbul'da defnedilecek.
Tanyol için 14 Ağustos'ta Moda Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
Cahit Tanyol'un cenazesi, namazın ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"Türkiye Sosyolojisi" anlayışının öncüsü Prof. Dr. Cahit Tanyol bu sabah Moda'daki evinde, 106 yaşında vefat etmişti.
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Kaynak: AA