Son dakika güncel: Petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez

Son dakika haberi: Petrol artıklarından yapılan sahte kehribar ürünler, gerçek ürünler gibi gösterilerek vatandaşlara satılıyor.

Son dakika güncel: Petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez
05.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:02

Petrol artıklarından yapılan sahte kehribar ürünler, gerçek ürünler gibi gösterilerek vatandaşlara satılıyor.

Kehribar, ana maddesi reçine olarak bilinen ve oluşumunu milyonlarca yıl içerisinde tamamlamış olan fosil taşlardır. Ana vatanı Rusya olarak kabul edilen kehribar, ağaç reçinelerinin toprağa karışmasıyla oluşarak farklı renklere sahip, yarı saydam taşlar olarak kullanılıyor. Toprak veya deniz dibinden çıkartılan bu taşlar, çevresinde bulunan canlı veya cansız cisimleri içerisine çekerek fosilleştirebiliyor. Süs eşyası ve tespih gibi ürünlerin yapımında kullanılan kehribar, oldukça değerli olmasından dolayı piyasada birçok sahtesine rastlanıyor. Özellikle petrol artıklarından yapılan sahte kehribar ürünler, gerçek fiyatlarından daha ucuza satılıyor.

"Bilmediğiniz yerlerden kehribar diye satılan ürünlerden almayın"

Vatandaşların bilmedikleri yerlerden kehribar ürünler almaması gerektiğini belirten Kehribar Tespih Ustası Nurettin Sargın, özellikle çocuklar için yapılan ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Bazı satıcıların sahte ürünleri orijinal gibi göstererek yüksek fiyattan satmaya çalıştığını söyleyen Sargın, şunları söyledi;

"Şu anda piyasada sahte kehribarlar çok. Eline 10 tane tespih geçiren, torna alan tespihçi oldu. Biz bu durumdan ve sağlık açısından gerçek ustalar olarak şikayetçiyiz. Niye diye soracak olursanız, piyasada çok fazla epoksi maddesinden yapılan sahte kehribar ürünler dolaşıyor. Bu madde petrol artıklarından yapılıyor. Dolayısıyla petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez. Her gün ustalar kehribar diye farklı malzemeler üretiyorlar. Bunlara ateş kehribar, sıkma kehribar, zar kehribar gibi isimler koyuyorlar. Aslında bunlar epoksi dediğimiz, katalin dediğimiz tespih türlerindendir ve gerçek kehribar değildir. Yüzde yüz gerçek kehribar damla kehribardır ve bu da Rusya'dan, Dominik Cumhuriyeti bölgelerinden çıkar. Bu sebeple kesinlikle bilmediğiniz yerlerden kehribar diye ürün satın almayın. Özellikle çocuk kolyelerinde de bu yapılıyor. Çocuğunuzun sağlığı için kesinlikle bilmediğiniz yerlerden bu sahte kehribar ürünleri almayın. Piyasada büyük oyunlar da dönüyor. Mesela Beyrut kehribarını ve sıkma kehribar türlerini benzeterek 50-60 lira değerinde olacak bir malzemeyi yüksek fiyatlardan satıyorlar. Bazen bu ürünler bin lirayı buluyor ve hatta 15 bin lira fiyatına çıkanlar bile var" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Haber
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı Haber
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda...
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga...
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tilbe Saran Demet Akbağ Rafet El Roman Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim İlhan Cavcav Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Petrol bitmediği sürece sahte kehribar bitmez - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 10:02:06. #1.15#
title