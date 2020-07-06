Son dakika güncel: Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından

Son dakika gelişmesine göre - Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayhan Yıldız, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 308 gündür evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.

06.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:46

- Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından

DİYARBAKIR - Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayhan Yıldız, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 308 gündür evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 308'inci gününe girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzunca bir süre ziyaretçilerin gelişi durdurulan çadırın pandemi dönemindeki ilk ziyaretçileri Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği oldu. Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Yıldız ve beraberindekiler, ailelerle bir araya geldi. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve haklı eylemlerini desteklediklerini belirten Yıldız, her türlü sıkıntıda ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Yıldız, yaklaşık 5 yıldır Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade ederek, "Bizler pandemi sürecinde kurallara uyduk. Pandemi sürecinden sonra aileleri ziyaret eden ilk ziyaretçi olduğumuz için gururlu ve onurluyuz. Annelerin acısını, sızısını içimizde hissediyoruz. Çocukların tamamı terör örgütü tarafından kaçırılmış çocuklardır. Bütün dünyadaki milletlere çağrımız buradaki ailelerimize destek olun. Bu çocuklar hepimizin çocukları ve birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Başkan Yıldız ve beraberindekiler ziyaretin ardından çadırdan ayrıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika güncel: Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor Haber
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı Haber
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cesedini su kuyusuna atmış
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cesedini su kuyusuna atmış
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin 'babacan tavır' olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Saruhan Oluç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Davran Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Okan Buruk Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Erkek Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Pandemi sürecinde Diyarbakır annelerine ilk ziyaret Ergenekon Ocaklarından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 19:53:01. #1.15#
title