Son dakika güncel: Pakdemirli: "Dijital dönüşümle alakalı hükümetimizin çok önemli hedefleri var"
Son dakika güncel haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısında konuştu.
22.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:02
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısında konuştu. (5)
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Kaynak: AA