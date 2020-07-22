Son dakika güncel: Pakdemirli: "Dijital dönüşümle alakalı hükümetimizin çok önemli hedefleri var" Son dakika güncel haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısında konuştu. (5) Kaynak: AA