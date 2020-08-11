Son dakika güncel: Öztrak: "Gençlerimizin işsizliği bu ülkenin en önemli beka meselesidir"
Son dakika haberi: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
11.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:11
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
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Kaynak: AA